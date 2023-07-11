Эксклюзив 11 июля 2023, 18:36 «Поймали и залили горючую жидкость в горло». Школьницу из Пермского края мог поджечь ее бывший приятель Источник «360»: подожженная школьница в Пермском крае пыталась убежать от насильников Телеканал «360»

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Школьница, которую подожгли в Пермском крае, в день совершения преступления поссорилась с отцом и пошла в гости к бывшему приятелю, сообщил источник «360». По его словам, дома у молодого человека над девушкой надругались, после чего решили избавиться от жертвы.

«Пострадавшая поссорилась с отцом и после ссоры пошла к бывшему приятелю, у него дома все и произошло. Пытаясь сбежать от насильников, пострадавшая бегала по двору, ее поймали и залили горючую жидкость в горло и в промежность (чтобы при вскрытии не смогли определить насильника) и подожгли», — рассказал собеседник «360».

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По его словам, когда девочку нашли, ее приятель прятался от правоохранителей в подвале своего дома.

На 15-летнюю школьницу напали 8 июля. Следственный комитет возбудил уголовное дело, пострадавшую с обширными ожогами доставили в больницу. СК задержал подозреваемого в совершении преступления. Следователи уже проверили его показания на месте происшествия. Там остались следы крови — в распоряжении «360» оказалось видео.