Похищенные препараты из онкоклиник Санкт-Петербурга появлялись в госзакупках

Лидер группировки, 51-летний Сергей Войтович, организовал сразу несколько видов сбыта препаратов, которые были похищены медсестрами из медучреждений. Как указано в материале, это была просто продажа «из рук в руки», продажа в соседние регионы пересылкой через транспортные компании или почту России. При этом транспортные компании использовались даже для поставки дорогих лекарств на Украину. Но именно через госзакупки в другие регионы уходили самые крупные партии.

«Следователи находили „наши“ препараты в госзакупках по всей России», — пояснил собеседник издания.

Однако ни на самого Войтовича, ни на его супругу, ни на его «подельников» не зарегистрировано фирм, которые получили лицензию на оптовую торговлю лекарствами. Из этого следует, что Войтович либо продавал юридическим лицам или ИП наворованные препараты, либо использовал их для выхода на объявленный конкурс, таким образом круг фигурантов еще расширится.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге провели серию обысков по делу о хищении препаратов для онкобольных. Стоимость похищенного превысила 100 миллионов рублей. Сотрудники подразделений по борьбе с экономическими преступлениями МВД и ФСБ провели серию обысков по 35 адресам. В результате были изъяты «документы, печати и штампы различных организаций, денежные средства и лекарственные препараты».