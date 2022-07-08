Появилось видео задержания подозреваемого в педофилии в Мончегорске

Правоохранительные органы провели задержание подозреваемого в педофилии в городе Мончегорск Мурманской области, видео показала пресс-служба регионального МВД.

На кадрах видно, что задержание произошло днем на улице города, бойцы спецназа оперативно обезвредили и скрутили мужчину.

Ранее сообщалось, что следователи собрали необходимую доказательную базу вины задержанного и ходатайствуют о заключении 52-летнего жителя Мончегорска под стражу.

Трагедия в Мончегорске произошла 1 июля. По данным следствия, мужчина оказался в квартире мальчика, изнасиловал и жестко убил. Ребенок был единственным в семье, мама в этот момент находилась на работе. Она пыталась связаться с мальчиком, после чего пришла домой и обнаружила его тело.

Знакомые семьи сообщили «360», что смерть ребенка стала огромной трагедией для матери, которая незадолго до этого потеряла супруга в автокатастрофе.