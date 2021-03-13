Появилось видео задержания зампреда правительства Ставрополья

Следственный комитет Ставропольского края показал видео задержания в аэропорту заместителя председателя регионального правительства Александра Золотарева.

Против чиновника возбудили уголовное дело. Его подозревают в крупном взяточничестве. Следствие считает, что Золотарев вместе с замещавшим должность первого замминистра строительства и архитектуры Ставропольского края Алексеем Когарлыцким получали деньги за покровительство при заключении госконтрактов на строительство. Общая сумма взяток за 2017–2019 годы, по данным следователей, превысила 60 миллионов рублей.

Речь идет о строительстве новых корпусов Краевой детской клинической больницы, кардиологического и онкологического диспансеров.

Золотарева задержали в аэропорту Ставрополя при попытке скрыться. Против него возбудили уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ (получении взяток в особо крупном размере). СК намерен ходатайствовать об аресте подозреваемого.

Расследование уголовного дела продолжается, ведутся необходимые процессуальные мероприятия.