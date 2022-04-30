Появилось видео задержания взявшего в заложники ребенка в Чите

Сотрудники спецподразделения Росгвардии задержали жители Читы, который несколько часов удерживал в квартире ребенка. СК РФ опубликовал видео с задержанием мужчины.

На кадрах видно, что бойцам Росгвардии пришлось вскрывать дверь в квартиру. Попав внутрь, они сначала освободили ребенка, а затем задержали и вывели из дома мужчину.

«Около 01:00 1 мая 2022 года мужчина был нейтрализован сотрудниками спецподразделений Росгвардии. В результате квалифицированных действий правоохранителей никто не пострадал. С малолетним ребёнком работают медики, организована психологическая помощь», — сообщили в пресс-службе СК РФ.

Как уточнили в ведомстве, мужчину задержали на 48 часов по подозрению в совершении преступления. По информации следователей, задержанный несколько часов удерживал в квартире ребенка. При этом мужчина был вооружен огнестрельным оружием.

Сейчас на месте продолжают работать правоохранители. На подозреваемого завели два уголовных дела.