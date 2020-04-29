Появилось видео задержания торговцев аппаратами ИВЛ в Подмосковье

Сотрудники полиции показали видео задержания продавцов устаревшими аппаратами ИВЛ. Мошенники пытались нелегально продать медицинскую технику на сумму 70 миллионов рублей.

На кадрах виден склад с большим количеством коробок. В каждой из них были упакованы аппараты искусственной вентиляции легких «ФАЗА-5» 1996–2000 годов. Само складское помещение находится в Раменском городском округе.

Всего правоохранители изъяли 287 аппаратов общей стоимостью более 200 миллионов рублей. Из них продавцы предлагали купить 100 аппаратов ИВЛ, за которые просили 70 миллионов рублей. Никаких сертификатов и регистрационных документов у злоумышленников не было.

«В дальнейшем в ходе обысков в Костромской и Свердловской областях обнаружено и изъято около 1,5 тысячи аппаратов искусственной вентиляции легких», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Следователи завели уголовное дело о мошенничестве. Сейчас специалисты проводят необходимые экспертизы, а правоохранители продолжают расследование.