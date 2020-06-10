Появилось видео задержания террористов в Симферополе

Пять россиян планировали взорвать бомбу на рынке в Симферополе. Сотрудникам ФСБ удалось задержать мужчин. Во время обысков у них нашли самодельные бомбы и различное оружие.

На кадрах спецоперации видео сам дом, где прятались террористы. В помещении сотрудники ФСБ нашли мужчин, которые и собирались устроить взрыв на местном рынке. В комнатах бойцы нашли самодельную бомбу, несколько пистолетов и другие улики.

«Задержаны пять граждан Российской Федерации. Установлено, что задержанные осуществляли подготовку к подрыву самодельного взрывного устройства на одном из рынков республиканского центра», — сообщили в пресс-службе ФСБ.

Кроме подготовки к теракту, мужчины занимались пропагандой идеологии терроризма и экстремизма в соцсетях. У них забрали не только бомбу и оружие, но и все средства связи с информацией о готовящихся преступлениях. Оказалось, что задержанные были связаны с представителями радикальных украинских формирований, сражающихся в Донбассе.

Сейчас решается вопрос об уголовном деле. Жители Симферополя могут попасть под статью «Подготовка к теракту, публичные призывы к террористической деятельности».