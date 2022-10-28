Появилось видео с задержанием сторонников «Азова» в Ставропольском крае | 360°

Криминал 28 октября 2022, 10:19 Появилось видео с задержанием сторонников «Азова» в Ставропольском крае ФСБ показала на видео задержание готовивших теракт сторонников «Азова» на Ставрополье

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Задержанные за подготовку к теракту на Ставрополье преступники являются сторонниками запрещенной в России террористической организации «Азов»*. Один из подозреваемых признался, что они «восхищались действиями националистов в Мариуполе» и планировали совершить теракт. Видео с задержанием злоумышленников опубликовала ФСБ.

При обысках у подозреваемых изъяли большое количество огнестрельного оружия, взрывчатые вещества и пакет с металлическими предметами, компоненты для изготовления зажигательной смеси, СВУ и методички по организации массовых беспорядков. Все это злоумышленники частично прятали в своих домах, а частично — в тайнике.

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Против них возбудили дело по статье о террористическом акте. Сейчас они находятся под стражей. ФСБ продолжает оперативные и следственные действия в регионе.

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* «Азов» — запрещенная в России террористическая организация.