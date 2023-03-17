Криминал 17 марта 2023, 14:17 Появилось видео задержания пособника украинских националистов под Мариуполем Росгвардия показала кадры задержания пособника украинских националистов под Мариуполем

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Сотрудники Росгвардии задержали в пригороде Мариуполя бывшего военнослужащего ВСУ по подозрению в пособничестве украинским националистам. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, опубликовав кадры операции правоохранителей.

По оперативной информации, которую росгвардейцы получили от структур Донецкой Народной Республики, задержанный мог передавать противнику координаты размещения и маршруты передвижения подразделений ВС России.

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Сотрудники ведомства проверили место жительства злоумышленника. Выяснилось, что свою военную форму и документы он успел уничтожить, а средства индивидуальной защиты спрятал.

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Предполагаемого пособника ВСУ передали в правоохранительные органы для дальнейшего разбирательства.