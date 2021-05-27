Появилось видео задержания подозреваемого в убийстве мужчины на пермском рынке

На центральном рынке Перми накануне зарезали 62-летнего мужчину. Подозреваемого в убийстве задержали по горячим следам. В распоряжение «360» попало видео с предполагаемым преступником и местом, где произошла поножовщина.

Как сообщила пресс-служба СУ СК России по региону, задержанному 48 лет. У него есть несколько судимостей. Следствие установило, что днем 26 мая на рынке в Перми между подозреваемым и погибшим вспыхнул конфликт. Во время ссоры в дело пошел нож. Медики не смогли спасти раненного в грудь мужчину.

Сейчас в ведомстве решают вопрос о мере пресечения. Следователи собирают доказательства.

На прошлой неделе мужчина зарезал трех человек около железнодорожного вокзала в Екатеринбурге. По предварительной информации, ссора между убийцей и его жертвами могла начаться во время совместной пьянки. Погибшими оказались вахтовики, которые ехали на работу из Новосибирска в Нягань.