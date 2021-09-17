Появилось видео задержания подозреваемого в подрыве полицейского участка под Воронежем

ФСБ показала видео задержания Виктора Мирского, которого подозревают в убийстве семьи и нападении на отдел полиции. За преступления мужчине может грозить пожизненное заключение.

Во время задержания Мирской пытался оказывать сопротивление правоохранителям, в результате чего получил ранение в голову. На кадрах видно, что раненого мужчину на руках донесли до каталки. Затем его забрали в медучреждение на скорой. Ранее в СК РФ сообщали, что задержанному оказывается необходимая медицинская помощь.

После задержания в доме Мирского провели обыск. Правоохранители нашли сотню боеприпасов, гранаты, винтовку, карабин и ружье.

Утром 16 сентября неизвестный мужчина напал на отдел полиции в Лисках. Преступник подъехал к зданию на «Ниве», а затем утроил взрыв у входа. В результате из сотрудников получил осколочное ранение ноги. После нападения мужчина в военной форме скрылся. Согласно предварительным данным, преступник убил женщину и двоих детей из-за бытового конфликта.

Сейчас сотрудники полиции продолжают расследовать уголовное дело. Они выясняют все обстоятельства и причины нападения и убийств.