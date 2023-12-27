Криминал 27 декабря 2023, 13:44 Появилось видео задержания подозреваемого в подготовке теракта под Самарой ФСБ опубликовала кадры задержания готовившего теракт жителя Самары

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Управление ФСБ по Самарской области опубликовало видео задержания подозреваемого в подготовке теракта на объекте Куйбышевской железной дороги. В кадр попала оперативная работа сотрудников УФСБ при содействии СОБР «Омега».

На ролике видна татуировка с символикой легиона «Свобода России»* на руке задержанного.

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Ранее в спецслужбе рассказали, что жителя Самары задержали еще 15 ноября. При обыске у него дома обнаружили бутылки с зажигательной смесью, а также оргтехнику и мобильные устройства, с помощью которых мужчина общался с кураторами из «Свободы России»*.

Самарец стал фигурантом уголовного дела о подготовке к теракту. Мужчину арестовали. Он не стал скрывать свою вину и причастность к террористической организации, а также рассказал, где и как планировал совершить террористический акт.

Накануне сообщалось, что в госизмене заподозрили жителя Подмосковья. Предположительно, он собирал и передавал украинской организации сведения о российских военных объектах и промышленных предприятиях.

* Запрещенная в России террористическая организация.