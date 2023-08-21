Криминал 21 августа 2023, 16:28 Появилось видео задержания мужчины, который организовал диверсию на путях в Херсонской области ФСБ показало задержание украинца из-за диверсии на ж/д путях на Херсовщине Оперативная съемка УФСБ России по Херсонской области

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Украинец признался в том, что давал указания организовать диверсию на одной из станций Херсонской области. Кадры его задержания и допроса опубликовал телеканал РЕН ТВ.

Несколько силовиков пришли в дом, где жил мужчина и задержали его. Позже украинец дал признательные показания. По его словам, в феврале 2022 года он, будучи начальником Херсонской станции, приказал подчиненным повредить пути на станции «Херсон», «чтобы предотвратить движение воинских составов Российской Федерации для проведения специальной военной операции».

Действия работников железной дороги привели к тому, что снабжение российской армии в зоне СВО на некоторое время оказалось прекращено. На кадрах от ФСБ можно увидеть поврежденные рельсы.

Задержанный — гражданин Украины 1961 года рождения. В его отношении возбудили уголовное дело о диверсии. Подозреваемого арестовали, ему грозит до 20 лет лишения свободы.