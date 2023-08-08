Криминал 08 августа 2023, 11:58 Появилось видео задержания мэра Димитровграда Силовики задержали мэра Димитровграда Андрея Большакова

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Мэра Димитровграда в Ульяновской области Андрея Большакова задержали на парковке администрации. Силовикам пришлось открыть огонь. В машине подозреваемого в коррупции чиновника нашли миллион рублей. Очевидец опубликовал в соцсетях видео операции.

Задержание прошло 8 августа около 09:36 (08:36 по московскому времени), сообщило ульяновское отделение КПРФ. Операцию провели на парковке администрации Димитровграда, сообщил Telegram-канал «112». Андрей Большаков оказал сопротивление и закрылся в машине, силовикам пришлось применить огнестрельное оружие. Авто вскрыли, чиновника опрокинули на асфальт, а в салоне нашли более миллиона рублей. Канал заявил, что мэра заподозрили во взяточничестве.

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Официально задержание не комментировали ни в горадминистрации Димитровграда, ни в силовых ведомствах. Источник ТАСС в правоохранительных структурах подтвердил, что Андрея Большакова задержали из-за предполагаемой взятки. Еще одним фигурантом дела стал помощник губернатора Ульяновской области.