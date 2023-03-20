Криминал 20 марта 2023, 12:20 Появилось видео задержания людей, планировавших диверсию на железной дороге под Саратовом ФСБ показала видео и допрос задержанных за попытку диверсии на ж/д путях под Саратовом

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Сотрудники Федеральной службы безопасности России по Саратовской области, а также представители МВД России по ПФО задержали двух жителей региона, которые подозреваются в поджоге релейных шкафов на железной дороге. Об этом сообщил ресурс «Саратов 24». Кадры с места события показала ФСБ.

Сообщение в дежурную часть Приволжского ЛУ МВД России на транспорте от работников Приволжской железной дороги о том, что на перегоне «Зоринский — Трофимовский-2»​ Ленинского района Саратова произошло возгорание, поступило 16 марта. Они рассказали, что загорелись предназначенные для автоблокировки системы интервального регулирования светофоров два релейных шкафа.

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Правоохранительные органы выяснили, что неизвестные подожгли релейный шкаф, на движение составов ЧП никак не повлияло. Силовики и полицейские нашли людей, которые причастны к преступлению. Ими оказались уже судимый ранее 55-летний мужчина и его 42-летний знакомый.

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По факту случившегося открыто уголовное дело по статье УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Подозреваемые могут получить до пяти лет тюрьмы, пока их отправили под стражу.