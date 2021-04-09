Появилось видео задержания исламистов в Крыму

ФСБ показала видео задержания исламистов в Крыму. Двое россиян готовили взрыв в образовательном учреждении в Симферополе. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ.

На кадрах видно, как силовики заходят в деревянный дом, в комнате находился мужчина. В его квартире провели обыск, а затем вывели из помещения. Также правоохранители пришли домой ко второму подозреваемому. Он написал признание, после чего его тоже задержали.

Исламистами оказались двое граждан России 1992 и 1999 годов рождения. Они являются сторонниками запрещенной в России международной террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам»*.

Мужчины хотели напасть на одно из образовательных учреждений Симферополя. Для этого они подготовили самодельные взрывные устройства. После теракта молодые люди планировали улететь в Сирию, для вступления в террористическую организацию.

* Запрещенная на территории РФ террористическая организация.