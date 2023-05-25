Криминал 25 мая 2023, 09:31 Появилось видео задержания членов ДРГ, пытавшихся совершить диверсии против АЭС ФСБ показала видео задержания членов ДРГ по делу о попытке диверсий против АЭС

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Служба внешней разведки завербовала несколько диверсантов, которые перед 9 Мая планировали совершить атаки против Ленинградской и Калининской АЭС. Диверсии предотвратили, а преступников задержали. Оперативное видео опубликовала ФСБ.

Среди задержанных членов ДРГ — граждане Украины Александр Майструк и Эдуард Усатенко. Еще одного диверсанта — Юрия Кищака — объявили в розыск. По информации ФСБ, этот мужчина сейчас находится в Бельгии.

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Диверсантов завербовал в сентябре 2022 году сотрудник ВРУ Виталий Горбатюк. После этого они прошли специальную подготовку в лагерях в Киевской и Николаевской областях Украины.

Для совершения диверсий на территории России они незаконно пересекли российско-белорусскую границу в Псковской области.

Кроме того, ФСБ установила и задержала двух пособников диверсантов, которые оказывали им содействие — обеспечили средствами связи и транспортом с поддельными госномерами.

Для доставки взрывчатых веществ украинские спецслужбы задействовали международный канал грузоперевозок по маршруту Хелм (Польша) — Шальчининкай (Литва), затем через Белоруссию в Ржевский район Тверской области.

Для камуфляжа использовали грузовой прицеп с тайниками для скрытой перевозки средств поражения и огнестрельного оружия.