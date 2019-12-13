Появилось видео задержания боевиков ИГ* в Москве

Задержание пятерых членов ИГ* в Москве попало на видео. Они планировали теракты, у них нашли схрон с оружием. Видео предоставили в ЦОС ФСБ.

На кадрах видно, как одного из боевиков заводят в микроавтобус. Позже на видео показали трех террористов, которые стоят за решеткой в наручниках лицом к стене. В объектив камеры также попало изъятое у задержанных оружие, боеприпасы и взрывчатка.

Пятерых членов ИГ* задержали в Москве. Они готовили теракты Подробнее

Ранее в ЦОС ФСБ сообщили, что сотрудники спецслужб и полицейские задержали в Москве членов запрещенной в РФ МТО «Исламское государство»*. В группу входили два россиянина и три уроженца стран Центральной Азии. Они собирались совершить диверсионно-террористические акты.

У них изъяли автомат Калашникова, пистолет Макарова, боеприпасы, самодельную взрывчатку и средства связи с инструкциями от эмиссаров ИГ*. Боевиков отправили под стражу. Против них возбудили уголовное дело.

* «Исламское государство» / ИГ — террористическая организация, запрещенная на территории России.