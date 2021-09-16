Появилось видео взрыва, снятое внутри отделения полиции в Лисках

В распоряжении «360» оказалось видео взрыва, снятое внутри отделения полиции в Лисках. Скрывшегося с места преступника все еще ищут.

На кадрах можно увидеть, как от взрыва распахивается одна из дверей отдела напротив пропускного турникета. После этого помещение оказывается сильно задымлено.

Нападение на отдел полиции в Лисках произошло рано утром 16 сентября. Вооруженный мужчина в камуфляже и бронежилете приехал на место на автомобиле «Нива». Он взорвал дверь в отдел и скрылся. В результате осколочное ранение правой ноги получил сотрудник взвода патрульно-постовой службы. Угрозы для его жизни нет.

Перед этим, по данным СК РФ, подозреваемый расправился с семьей своего знакомого. Следователи возбудили уголовные дела по фактам убийства и посягательства на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

Сейчас поиски нападавшего продолжаются. В городе усилена работа правоохранительных органов. В полиции предупредили, что преступник может быть вооружен и опасен.