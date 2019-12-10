Появилось видео стрельбы в ночном клубе Краснодара

В ночь на понедельник 9 декабря в Краснодаре произошла стрельба в ночном клубе на улице 40 лет Победы, в результате которой был ранен сотрудник заведения. В Сети опубликовали видео стрельбы.

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Конфликт произошел между работником заведения и одним из посетителей из-за отказа пропустить последнего в клуб, так как около двух недель этот молодой человек выстрелил в клубе в другого посетителя предположительно из травматического оружия.

Получив отказ, посетитель выстрелил в собеседника на лестнице, не попав не него, а потом четыре раза выстрелил в него же на улице. Пострадавший был госпитализирован, на данный момент его состояние оценивается как тяжелое.

Стрелявшим оказался 28-летний житель Чечни. В настоящее время он разыскивается, против него возбуждено уголовное дело.