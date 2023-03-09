Криминал 09 марта 2023, 14:39 Появилось видео спасения мальчика, взятого отцом в заложники в Нижневартовске СК показал кадры спасения мальчика, взятого в заложники отцом в Нижневартовске

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Следственный комитет опубликовал видео вызволения мальчика из Нижневартовска, которого отец взял в заложники. Ребенка забрали с лестничной площадки многоквартирного дома, после чего задержали злоумышленника.

Силовики задержали мужчину и осмотрели квартиру. Там обнаружили несколько единиц оружия и патроны к ним.

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Утром 9 марта житель Нижневартовска взял сына в заложники и начал стрелять из окна. Он потребовал, чтобы на городской площади казнили шесть человек, а после ему позвонили руководители СК и Сбербанка.

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Жильцов соседних домов эвакуировали и разместили в пункте временного размещения. Мать ребенка рассказала, что ее супруг насильно удерживает сына и угрожает самоубийством. На место происшествия выехали сотрудники экстренных служб, а также губернатор ХМАО Наталья Комарова.

Позже после переговоров силовики освободили ребенка и задержали стрелка. Его доставили в отделение полиции. СК возбудил против жителя Нижневартовска уголовные дела по статьям о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов и о незаконном лишении свободы ребенка с применением оружие.