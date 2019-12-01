Появилось видео со стрельбой в кафе Карачаево-Черкесии
Ролик опубликовал телеканал РЕН ТВ. На кадрах видно, как мужчина заходит в кафе и подходит к столику с компанией людей. Он в упор стреляет в девушку, которую пытается закрыть один из мужчин. Затем в нападавшего стреляет в ответ другой посетитель кафе, и тот уходит.
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Мужчина начал стрельбу в ночь на 30 ноября. В результате 19-летний молодой человек получил ранения в руку и ногу. Его доставили в больницу для оказания медицинской помощи. Сейчас его жизни ничего не угрожает.
После случившегося сотрудники полиции задержали подозреваемого, который оказался 24-летним жителем села Чапаевское. Он признался в преступлении. Сейчас правоохранители выясняют все детали и обстоятельства произошедшей перестрелки.