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    07 июля 2021, 12:59

    Появилось видео штурма квартир исламистов в российских городах

    Андрей Иванов

    Силовики ликвидировали ячейки террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»* в Пензе, Уфе и Челябинске. ФСБ показала кадры штурма квартир исламистов.

    Сотрудники ведомства жестко задерживают подозреваемых.

    Ранее в ФСБ рассказали о разгроме ячеек террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*. Силовики задержали 15 исламистов. Среди них четыре главаря и 11 активных участников. Террористические ячейки ликвидировали в конце июня — начале июля 2021 года.

    По данным ЦОС ФСБ, задержанные распространяли на территории России террористическую идеологию по указу зарубежных эмиссаров. Они проводили конспиративные собрания, во время которых вербовали в свои ряды россиян из числа местных мусульман и трудовых мигрантов.

    У них нашли и изъяли пропагандистские материалы «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами*», средства связи и электронные носители информации. Следователи завели уголовные дела.

    *«Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» — запрещенная в России террористическая организация.