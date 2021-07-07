Появилось видео штурма квартир исламистов в российских городах

Силовики ликвидировали ячейки террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»* в Пензе, Уфе и Челябинске. ФСБ показала кадры штурма квартир исламистов.

Сотрудники ведомства жестко задерживают подозреваемых.

Ранее в ФСБ рассказали о разгроме ячеек террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*. Силовики задержали 15 исламистов. Среди них четыре главаря и 11 активных участников. Террористические ячейки ликвидировали в конце июня — начале июля 2021 года.

По данным ЦОС ФСБ, задержанные распространяли на территории России террористическую идеологию по указу зарубежных эмиссаров. Они проводили конспиративные собрания, во время которых вербовали в свои ряды россиян из числа местных мусульман и трудовых мигрантов.

У них нашли и изъяли пропагандистские материалы «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами*», средства связи и электронные носители информации. Следователи завели уголовные дела.

*«Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» — запрещенная в России террористическая организация.