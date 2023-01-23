Эксклюзив 23 января 2023, 14:09 Появилось видео с вооруженным мужчиной, проходившим около школы Железногорска «360» опубликовал видео с вооруженным мужчиной, ходившим возле школы Железногорска

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Мужчину, который ходил с ружьем около одной из школ Железногорска Красноярского края, запечатлели на камеру. Видео оказалось в распоряжении «360».

На кадрах видно, как мужчина в темной куртке с меховым капюшоном проходил возле школы, в руках он держал оружие. При этом мужчина шел неторопливо.

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Ранее мэрия города сообщила об усилении охраны рядом с детскими садами и школами в рамках усиления террористического режима из-за вооруженного мужчины. Учебные заведения закрыли свои территории.

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Ранее 23 января в единую диспетчерскую службу позвонил человек и рассказал о мужчине, который шел, предположительно, с оружием в руках. По данным СМИ, неизвестный проходил мимо школы № 101 в Железногорске. Возможно, он шел с карабином «Сайга» или другим охотничьим ружьем. Полицейские сейчас разыскивают неизвестного.