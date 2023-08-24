Эксклюзив 24 августа 2023, 11:27 Появилось видео с уцелевшими частями самолета Пригожина «360» опубликовал кадры с найденным хвостовым оперением джета Пригожина

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Часть хвостового оперения бизнес-джета Embraer Legacy 135, на котором летел бизнесмен Евгений Пригожин, обнаружили в трех с половиной километрах от места падения в Тверской области. «360» публикует кадры оттуда.

СМИ писали, что элементы лайнера нашли на въезде в Куженкино. Авиакатастрофа произошла вечером 23 августа. Самолет направлялся из Москвы в Санкт-Петербург.

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Ресурс Flightradar24 поделился отчетом, в котором раскрыты детали последнего полета бизнес-джета. Известно, что в 18:10 борт набрал высоту и следующие девять минут держался в горизонтальном положении. Однако в 18:19 лайнер начал падать. За 22 секунды Embraer потерял 2,5 километра высоты и рухнул.

Росавиация сообщила, что на борту находились 10 человек, среди которых были Евгений Пригожин, а также командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин. Все пассажиры и экипаж погибли, их тела отправили в морг на судмедэкспертизу.