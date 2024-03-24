Эксклюзив 24 марта 2024, 22:38 Появилось видео с террористами из Басманного суда Террористы вошли в зал Басманного суда Москвы

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Четырех террористов завели в зал заседания Басманного суда Москвы. Видео с предполагаемыми преступниками появилось в распоряжении «360».

Боевики в масках вошли в зал в сопровождении силовиков. В коридоре собралось множество журналистов.

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Террористов доставили в суд вечером 24 марта. В ближайшее время инстанция приступит к рассмотрению ходатайства органов предварительного расследования в отношении подозреваемых, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.

Жертвами теракта 22 марта стали 137 человек, более 180 получили ранения. Вооруженные боевики расстреляли беззащитных людей перед концертом группы «Пикник».