24 марта 2024, 22:38
Появилось видео с террористами из Басманного суда
Террористы вошли в зал Басманного суда Москвы
Четырех террористов завели в зал заседания Басманного суда Москвы. Видео с предполагаемыми преступниками появилось в распоряжении «360».
Боевики в масках вошли в зал в сопровождении силовиков. В коридоре собралось множество журналистов.
Реклама
Террористов доставили в суд вечером 24 марта. В ближайшее время инстанция приступит к рассмотрению ходатайства органов предварительного расследования в отношении подозреваемых, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.
Жертвами теракта 22 марта стали 137 человек, более 180 получили ранения. Вооруженные боевики расстреляли беззащитных людей перед концертом группы «Пикник».
Суд
Видео
Москва
Реклама
Реклама