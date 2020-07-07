Появилось видео с советником главы Роскосмоса в суде. Он не признает вину

После задержания советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова доставили в суд. Его подозревают в раскрытии государственной тайны.

На кадрах из здания суда видно, что Сафронова проводят по коридору и уводят, минуя журналистов. При этом представители СМИ начинают кричать вслед: «Мы с тобой, Ваня». Сам Сафронов, заходя в зал суда, заявил, что не признает свою вину.

Иван Сафронов попал к сотрудникам ФСБ утром 7 июля. Советника госкорпорации задержали по подозрению в разглашении государственной тайны. Следствие считает, что он передал данные о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности России представителю спецслужб НАТО.

В пресс-службе Лефортовского районного суда сообщили «360», что к ним поступил материал о заключении Сафронова под стражу. Вечером самого задержанного доставили в суд.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заверил, что у советника не было доступа к секретной информации госкорпорации. Кроме того, задержание никак не связано с нынешней работой Сафронова. Раньше мужчина работал в в изданиях «Коммерсантъ» и «Ведомости». При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что дело о госизмене не имеет отношения к журналистской деятельности.