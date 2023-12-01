Криминал 01 декабря 2023, 00:59 Появилось видео с найденной девочкой, за которую требовали выкуп в Калужской области Представитель МВД РФ Волк: найденную девочку доставили в отдел полиции

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Пропавшую в Калужской области девочку доставили в отдел полиции. Официальный представитель МВД России Ирина Волк опубликовала в Telegram-канале видео, как восьмилетнюю школьницу встретили в отделе.

Девочка пропала накануне в городе Козельск Калужской области, ее искали полиция, спасатели и волонтеры «Лизы Алерт». Обстоятельствами пропажи девочки занялись следователи по особо важным делам.

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Девочку обнаружили в Белевском районе Тульской области случайные свидетели. Ребенок сидел и плакал на обочине дороги. Сначала ее доставили в больницу, жизни школьницы ничего не угрожает.

Ребенка привезли в следственный отдел СК в Козельск, где с ней будут работать правоохранители. Расследование уголовного дела продолжается.