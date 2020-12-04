Появилось видео с места убийства с семьи в Волоколамске

В подмосковном СНТ «Малахит», где обнаружили тела троих человек, сейчас работает полиция. Подойти к самому месту преступления невозможно — правоохранители выставили оцепление.

На кадрах видно, что в СНТ под Волоколамском сейчас многолюдно: там работают правоохранители, а также собрались журналисты различных СМИ. Однако к самому месту преступления их не пустили: на дороге встали два полицейских, которые преградили путь.

Тела супружеской пары и их 16-летней дочери нашли на сгоревшей даче на окраине СНТ «Малахит» под Волоколамском. Рядом находилась сгоревшая машина — СМИ сообщили, что на ее корпусе видны следы он пуль. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Подозреваемого уже задержали — им оказался 40-летний мужчина.

Председатель одного из соседних СНТ рассказала «360», что причиной убийства стал конфликт с соседом. Собеседница отметила, что он длился долгое время, но не уточнила, что именно они не поделили.

По версии следствия, неизвестные позвонили семье и сообщили, что их загородный дом сгорел. Супруги с дочерью поехали в СНТ, чтобы проверить, и больше не выходили на связь. При этом председатель СНТ «Зеленый огонек» отметила, что вызывала пожарных в ночь со 2 на 3 декабря.