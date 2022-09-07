Появилось видео с места убийства предпринимателя в Москве | 360°

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Появилось видео с места убийства предпринимателя в Москве

Видео: в Москве застрелили бизнесмена на красном Mercedes

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В Москве задержали подозреваемого в убийстве бизнесмена. Mercedes с телом покойного нашли на набережной Тараса Шевченко. В распоряжении «360» появилось видео с места событий.

Брошенную иномарку обнаружили днем 7 сентября. В ней нашли тело мужчины 1972 года рождения с огнестрельными ранениями. На место выехали следователи и криминалисты, а также первый заместитель прокурора Западного административного округа Сослан Хубулов.

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Правоохранители возбудили уголовное дело по части первой статьи 105 УК России «Убийство». Оружие нашли на месте преступления. Подозреваемого быстро задержали. Им оказался мужчина 1976 года рождения.

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«Одной из версий является конфликт, возникший на почве разногласий в предпринимательской деятельности», — сообщили в Следкоме России.

Убитым оказался бизнесмен и хоккеист-любитель Михаил Котов, сообщил Telegram-канал Shot. Красный Mercedes, в котором нашли его тело, принадлежит супруге.

Москва

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