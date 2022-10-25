Появилось видео с места убийства пенсионерки на западе Москвы | 360°

Эксклюзив 25 октября 2022, 17:49 Появилось видео с места убийства пенсионерки на западе Москвы Работу правоохранителей на месте убийства пенсионерки на западе Москвы сняли на видео

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На месте убийства пожилой женщины в доме на улице 26 Бакинских Комиссаров в Москве продолжают работать правоохранители. Территорию рядом с подъездом, где произошло преступление, оцепили. Тело сына убитой пенсионерки, которое нашли на козырьке здания, накрыли черным пакетом. Точные причины смерти обоих установят в ходе расследования уголовного дела.

По данным ГСУ СК РФ, 85-летнюю женщину убил ее сын. На теле пенсионерки выявили следы насильственной смерти. Ее сын — 50-летний мужчина — покончил с собой, уточнили в ведомстве. По предварительной версии следователей, перед этим он расправился с матерью. Ему назначат психолого-психиатрическую экспертизу посмертно.

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По факту случившегося возбудили уголовное дело об убийстве. Следователи и криминалисты устанавливают всю картину произошедшего, опрашивают соседей и проводят другие следственные действия.

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Источник «360» ранее сообщил, что тела женщины и мужчины обнаружили после получения заявки от их родственника.