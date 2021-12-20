Появилось видео с места убийства двух женщин в Москве

Опубликовано видео из московской квартиры, в которой произошло двойное убийство. На кадрах видно, как место происшествия осматривают правоохранители, показаны также несколько комнат, где жили погибшие.

Кадры с места опубликовало агентство «Москва». Квартира, в которой произошло убийство, расположена на Каширском шоссе. Там обнаружили тела двух человек. Как уточнили в Следственном комитете, это две женщины: одна из них 1972 года рождения, вторая — 1936 года рождения.

По предварительным сведениям, к убийству мог привести бытовой конфликт. Мужчина насмерть забил собственную супругу и ее маму, а потом сбежал с места происшествия — уехал оттуда на автомобиле ВАЗ. По некоторым данным, ссоры в семье были частыми, супруги хотели развестись.

По информации столичного главка МВД, подозреваемого в этом преступлении уже удалось задержать. Это мужчина 1969 года рождения. Возбуждено уголовное дело об убийстве.