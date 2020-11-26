Появилось видео с места стрельбы в Калининграде. СК начал проверку

Доследственная проверка организована по факту обнаружения двух тел на улице в Калининграде. Об этом сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Калининградской области Наталья Гацко. Вечером, 26 ноября, на улице Чернышевского мужчина застрелил свою жену и после покончил с собой.

«По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Калининградской области незамедлительно организована доследственная проверка», — говорится в сообщении.

По предварительной информации, 37-летний мужчина из огнестрельного оружия застрелил свою 35-летнюю бывшую супругу. Оружие было обнаружено на месте происшествия. После убийства экс-жены мужчина покончил с собой.

Сейчас на месте происшествия работают следователи и следователи-криминалисты СК. Все обстоятельства преступления выясняются. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Двое детей — девочка десяти лет и четырехлетний мальчик, — которые проживали с матерью, в момент происшествия были дома, уточнили в ведомстве. Они не пострадали.

Вечером, 26 ноября, стало известно, что мужчина застрелили женщину на одной из улиц в Калининграде. Изначально сообщалось, что все происходило на глазах детей. Мотивы преступления пока не известны.