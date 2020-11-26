Появилось видео с места стрельбы в Калининграде. СК начал проверку
«По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Калининградской области незамедлительно организована доследственная проверка», — говорится в сообщении.
По предварительной информации, 37-летний мужчина из огнестрельного оружия застрелил свою 35-летнюю бывшую супругу. Оружие было обнаружено на месте происшествия. После убийства экс-жены мужчина покончил с собой.
Сейчас на месте происшествия работают следователи и следователи-криминалисты СК. Все обстоятельства преступления выясняются. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Двое детей — девочка десяти лет и четырехлетний мальчик, — которые проживали с матерью, в момент происшествия были дома, уточнили в ведомстве. Они не пострадали.
Вечером, 26 ноября, стало известно, что мужчина застрелили женщину на одной из улиц в Калининграде. Изначально сообщалось, что все происходило на глазах детей. Мотивы преступления пока не известны.