Появилось видео с места стрельбы под Ивановом

СК опубликовал видео с места стрельбы в Кохме, где погиб человек. На кадрах виден большой дом, рядом с которым, по предварительным данным, была стрельба. На месте вооруженной разборки работают силовики в бронежилетах.

Ранее СМИ сообщили, что утром 26 июня коллекторы пришли к жителю Кохмы за долгом. Мужчина схватил ружье и начал отстреливаться. По данным информированных источников, он убил одного человека и тяжело ранил двоих.

Позже в СК рассказали, что конфликт затеяли несколько человек. От ранений в грудь и живот погиб 30-летний мужчина. Пострадали его приятели. Злоумышленники скрылись.

Следователи завели уголовное дело по статьям об убийстве, совершенном группой лиц, и покушении на убийство двух или более лиц, совершенном группой лиц. ОМОН и СОБР управления Росгвардии оцепили место происшествия. Одного из подозреваемых задержали.