Появилось видео с места обнаружения тела стрелка в Нижегородской области

Тело Даниила Монахова, которого считают ответственным за расстрел жителей деревни в Нижегородской области, нашли в лесу неподалеку от места происшествия. В распоряжении «360» оказались кадры оттуда.

18-летний Даниил Монахов устроил стрельбу в Большеорловском днем 12 октября. Сначала он выстрелил в свою бабушку, а потом открыл огонь по соседу и еще двум случайным людям на автобусной остановке. После этого юноша убежал в лес. Погибли три человека, еще трое пострадали.

Его тело нашли на следующий день. Следователи считают, что молодой человек совершил самоубийство.

После происшествия возбуждено уголовное дело об убийстве трех человек. В СК рассказали, что молодому человеку проведут психиатрическую экспертизу посмертно. Соседи и знакомые отметили, что он увлекался компьютерными играми и конфликтовал с другими членами семьи.

Следователи и криминалисты продолжают работать в Большеорловском.