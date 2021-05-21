Появилось видео с места нападения школьника на учительницу в Пермском крае

В Березниках в Пермском крае школьник напал на учительницу с ножом. Женщина госпитализирована в состоянии средней тяжести. В распоряжении «360» появились кадры с места происшествия.

Лицей № 1 в Березниках оцеплен, на месте происшествия работают сотрудники Росгвардии.

Нападение на преподавателя физики в лицее в Березниках произошло утром 21 мая. Один из учеников накинулся на нее с ножом, у учительницы ножевое ранение в шею. Педагог госпитализирована в состоянии средней тяжести. Губернатор Пермского края распорядился отправить за пострадавшей вертолет для транспортировки ее в Пермскую краевую клиническую больницу.

Ученика задержали, на него заведено уголовное дело о покушении на убийство, назначена, по данным СМИ, психолого-психиатрическая экспертиза.

Источник «360» рассказал, что ученик предупреждал друзей о нападении и показывал нож. В школу он прошел с оружием спокойно и набросился сразу же, как вошел в класс. Мальчик мог напасть на педагога из-за плохих отметок, но точно пока это неизвестно.