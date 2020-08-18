Появилось видео с места ликвидации боевиков в Ингушетии

Силовики ликвидировали двух боевиков в Ингушетии. Национальный антитеррористический комитет опубликовал видео с места спецоперации.

На кадрах можно увидеть, как следователи изучают личные вещи бандитов. Среди них различная аппаратура для связи, фонарики и другое.

«Они (боевики — прим. ред.) были блокированы на одном из участков горно-лесистой местности. В ответ на предложение сложить оружие и сдаться властям бандиты открыли огонь», — заявили в НАК.

На месте перестрелки обнаружены автоматы, пистолет, большое количество боеприпасов к ним и готовые к применению самодельные взрывные устройства.

Ранее сообщалось, что 17 августа возле села Галашки Сунженского района Ингушетии неизвестные обстреляли силовиков во время осмотра схрона с оружием. После этого правоохранители начали прочесывать лесной массив.

В итоге силовики уничтожили двух боевиков, среди сотрудников правоохранительных органов никто не пострадал. Двое убитых были участниками незаконного вооруженного формирования и оказали вооруженное сопротивление. Сейчас на месте спецоперации работают следователи.