Появилось видео с места гибели отравившейся газом семьи в Щелкове

Следователи вместе с сотрудниками газовой службы проверяют места возможной утечки в квартире городского округа Щелково, где минувшей ночью насмерть отравились супруги с пятилетним сыном. Выжила только 14-летняя девочка, которая находится в больнице. Видео с места опубликовала пресс-служба Следственного Комитета.

На опубликованных кадрах видно, что сотрудники газовой службы при помощи специальных приборов ищут на кухне места возможной утечки газа. Рядом с ними стоит следователь.

По предварительным данным, утром воскресенье в службу «скорой помощи» обратился глава семьи. Он пожаловался на запах газа в квартире и плохое самочувствие. Прибывшие на место медики обнаружили в квартире мертвых супругов и пятилетнего сына. Дочь-подросток была жива, но потеряла сознание. Ее срочно госпитализировали.

Следователи завели уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». На месте продолжают работать криминалисты для выяснения обстоятельств случившегося. Пока идет осмотр квартиры и газового оборудования. В ближайшее время назначат судебно-медицинские экспертизы. Также планируется допросить сотрудников газовой службы, в чьем ведении находится оборудование дома.

Власти Щелковского городского округа организовали на месте оперативный штаб. К выяснению обстоятельств дела подключилась комиссия по чрезвычайным ситуациям.