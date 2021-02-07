Появилось видео с места гибели отравившейся газом семьи в Щелкове
На опубликованных кадрах видно, что сотрудники газовой службы при помощи специальных приборов ищут на кухне места возможной утечки газа. Рядом с ними стоит следователь.
По предварительным данным, утром воскресенье в службу «скорой помощи» обратился глава семьи. Он пожаловался на запах газа в квартире и плохое самочувствие. Прибывшие на место медики обнаружили в квартире мертвых супругов и пятилетнего сына. Дочь-подросток была жива, но потеряла сознание. Ее срочно госпитализировали.
Следователи завели уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». На месте продолжают работать криминалисты для выяснения обстоятельств случившегося. Пока идет осмотр квартиры и газового оборудования. В ближайшее время назначат судебно-медицинские экспертизы. Также планируется допросить сотрудников газовой службы, в чьем ведении находится оборудование дома.
Власти Щелковского городского округа организовали на месте оперативный штаб. К выяснению обстоятельств дела подключилась комиссия по чрезвычайным ситуациям.