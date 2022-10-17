Появилось видео с места гибели мужчины в шахте лифта на востоке Москвы | 360°

Эксклюзив 17 октября 2022, 07:48 Поделиться Telegram

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Viber Появилось видео с места гибели мужчины в шахте лифта на востоке Москвы Прокуратура Москвы назвала версию гибели мужчины в шахте лифта на Свободном проспекте

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В шахте лифта многоэтажки на Свободном проспекте нашли тело мужчины. Он мог самостоятельно открыть двери и спуститься в тот момент, когда лифт начал движение, сообщила прокуратура Москвы. Видео с места ЧП показал «360».

Тело нашли в ночь на 17 октября. Мужчину зажало на уровне первого этажа в доме на Свободном проспекте, 14. На место выехали специалисты экстренных служб, следователи и криминалисты. Вход в подъезд закрыли сигнальной лентой.

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«Предварительно мужчина самостоятельно открыл двери лифта на первом этаже и проник в шахту. В этот момент лифт начал движение», — сообщили в прокуратуре Москвы.

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Обстоятельства его гибели установят специалисты. Главное следственное управление Следственного комитета России по Москве начало доследственную проверку, ее проведение контролирует Перовская межрайонная прокуратура. По результатам правоохранительные органы примут процессуальное решение.

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