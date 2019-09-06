Появилось видео с места, где грабитель проник в дом Памфиловой

Памфилова подверглась нападению ночью 6 сентября. Неизвестный проник на территорию охраняемого поселка в городском округе Истра Московской области, где находится дом Памфиловой, и влез на террасу через окно. К жилищу главы ЦИК он попал, как понятно из видео, через калитку в заборе из металлических прутьев.

Проход был закрыт, но для злоумышленника это не стало преградой — видно, что калитка повреждена.

Грабитель напал на Памфилову и несколько раз ударил ее электрошокером. Глава ЦИК оказала активное сопротивление. По ее словам, она отбивалась от незнакомца в маске стулом.

Также руководитель ЦИК описала нападавшего. Она заявила, что это был худой, высокий, хорошо натренированный мужчина.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».