Появилось видео с извинениями дебошира, который устроил скандал в автобусе в Москве

Дебошир из Дагестана, который устроил скандал в автобусе в Москве, извинился перед видеокамерой. Ролик опубликовал канал РЕН ТВ.

«В автобусе произошел словесный конфликт, где я был резок в высказываниях, о чем я искренне сожалею», — раскаялся задержанный.

В соцсетях ранее появилась видеозапись, на которой мужчина, называющий себя дагестанцем, хамит другим пассажирам автобуса и высказывает националистические идеи.

Позже полиция задержала мужчину в Калужской области. Старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова заявила, что в действиях мужчины можно усмотреть признаки преступления по статье о возбуждении ненависти или вражды или унижении человеческого достоинства с угрозой насилия. Уголовное дело возбуждено по статье 282 УК РФ.