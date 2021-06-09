Появилось видео работы следователей на месте убийства приставов в Адлере

На месте убийства двух судебных приставов в Адлере продолжают работать следователи и полиция. Из дома подозреваемого в стрельбе изъяли ружье и патроны. Видео следственных действий появилось в распоряжении «360».

Территорию возле постройки, где подозреваемый атаковал сотрудников ФССП, огородили. В жилище правоохранители обнаружили оружие, из которого, как предполагается, мужчина расстрелял приставов. Там же была найдена и коробка патронов. Не исключено, что подобными было заряжено и ружье стрелка.

Рядом со строением идут строительные работы. Незаконные сооружения сносят по решению суда. Иск о сносе был подан городской администрацией после смертельного пожара на этой улице в 2019 году. Тогда погибли 11 человек.

Местные жители рассказали, что строить здесь бараки было нельзя, потому что земля относится к зоне отчуждения железной дороги. Но стрелок, вероятно, считал иначе. На допросе он заявил, что защищал то, что ему принадлежит, и никому ничего не отдаст. Об убийстве приставов мужчина не жалеет.