Важное 20 февраля 2024, 14:52 Появилось видео покушения на мужчину в Санкт-Петербурге СК опубликовал видео покушения на мужчину возле гимназии в Петербурге

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Незнакомец выстрелил в мужчину на Выборгском шоссе на глазах детей. Видео преступления показало Главное следственное управление Следственного комитета России по Санкт-Петербургу в своем Telegram-канале.

Преступление произошло у гимназии на Выборгском шоссе утром 20 февраля. На кадрах видно, как мужчина стоял с ребенком возле машины, когда к ним подошел неизвестный и выстрелил ему в голову. Потерпевший упал на дорогу, а киллер скрылся. Свидетелем произошедшего стал еще один школьник, перебегавший дорогу.

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Следователи возбудили уголовное дело по статьям 30 и 105 УК России «Покушение на убийство». К месту происшествия съехались сотрудники полиции, Росгвардии и скорая помощь. «360» показал работу экстренных служб. По последним данным, потерпевший выжил. С места происшествия изъяли гильзу.

По информации сайта 78.ru, мужчина работал водителем петербургского адвоката. Преступник выстрелил ему в затылок.