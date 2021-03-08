Появилось видео похищения мужчины в Подмосковье

Полицейские задержали трех человек, подозреваемых в похищении и заказном убийстве мужчины в Красногорске. Следственный комитет опубликовал видео похищения.

На опубликованных кадрах видно, как три человека силой пытаются посадить мужчину в легковой автомобиль. В итоге они затаскивают мужчину в салон, а затем уезжают. После этого в видео появляется один из-подозреваемых, который во время следственно эксперимента показывает, что именно делали с мужчиной в машине.

По данным Следственного комитета, мужчину похитили днем 4 марта от дома на улице Маршала Тухачевского. Мужчину ударили электрошокером, насильно посадили в машину и увезли в Красногорск. В Московской области его убили.

Следователи выяснили, что убийство заказал бывший тесть мужчины. В итоге правоохранители задержали заказчика и двоих исполнителей. Они завели дело по статье «Организация убийства и убийство по найму, совершенное группой лиц по предварительному сговору, сопряженное с похищением человека». Сейчас расследование продолжается.