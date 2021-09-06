Появилось видео поджога двери районной администрации Санкт-Петербурга

Поджог двери здания администрации Московского района Санкт-Петербурга попал на видео. Злоумышленника уже задержали.

Мужчина пытался поджечь дверь около часа ночи. Он пришел к зданию с тряпкой и бутылкой с горючей жидкостью. Об этом сообщили «360» в МВД по Московскому района Санкт-Петербурга.

В ведомстве отметили, что огонь не повредил дверь здания администрации.

Мужчину задержали по горячим следам. В органах решается вопрос о возбуждении уголовного дела. В пресс-службе МВД сообщили, что мужчина был до этого три раза судим: в 2006, 2010 и 2017 годах по статье «Грабеж». В последний раз ему суд назначил 1,5 года тюрьмы.

По данным Life, мужчина совершит поджог в состоянии наркотического опьянения. Сотрудники МВД установили, что он состоит на учете в специализированном учреждении.

В здании помимо администрации расположен ряд организаций и инстанций, в том числе Московский районный суд.