Появилось видео перестрелки у дома убитого экс-главы Киселевска

Перестрелка, в которой погиб бывший мэр Киселевского городского округа Сергей Лаврентьев, попала в объектив камеры наблюдения. Видео публикует «360».

На кадрах видно, как впереди идет мужчина с фонариком, за ним быстрой походкой идет второй. Вооруженный мужчина бежит за ними и стреляет. После все трое исчезают из кадра. Судя по появившимся мелким частицам — вне кадра произошел второй выстрел. После можно увидеть, как вооруженный мужчина убегает за угол дома.

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Нападение на дом бывшего главы Киселевского городского округа Сергея Лаврентьева произошло в ночь на пятницу. По данным следствия, супруга бывшего градоначальника увидела, что во дворе ходят двое мужчин с фонариком.

Ее муж, взяв охотничье ружье, отправился выяснять, кто проник на его территорию. Оставшаяся дома женщина услышала выстрелы. Она вышла посмотреть только когда все стихло. Во дворе она нашла застреленного мужа и еще одного убитого мужчину. Второй проникнувший на территорию дома скрылся.

Прибывшие на место следователи завели уголовное дело по статье «Убийство, совершенное группой лиц». В данный момент следователи разыскивают второго напавшего на дом, который скрылся с места преступления.

По первому убитому следователи сообщили, что на вид мужчине около 40 лет и, скорее всего, он житель соседнего города. Приоритетной версией случившегося рассматривается разбойное нападение.