Криминал 06 сентября 2023, 14:30 Появилось видео перекрытия крупного канала сбыта наркотиков в Подмосковье МВД показало видео перекрытия крупного канала сбыта наркотиков в Подмосковье Официальный канал информационного интернет-портала «МВД МЕДИА»

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Министерство внутренних дел России опубликовало видео перекрытия крупного канала сбыта наркотиков в Московской области. Ролик опубликовали в Telegram-канале «МВД Медиа».

Сотрудники Управления по контролю за оборотом запрещенных веществ с коллегами из Наро-Фоминского городского округа задержали гражданина одной из республик Средней Азии. При осмотре автомобиля злоумышленника, припаркованного в СНТ рядом с деревней Любаново, полицейские нашли пакет с порошком. Исследование подтвердило, что там был наркотик.

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«Оперативниками изъято порядка 270 килограммов вещества, предположительно героина, которое в настоящее время направлено на экспертизу», — сообщили в ведомстве.

Запрещенные вещества хранились в доме № 65. Правоохранители оценили партию запрещенных веществ в 2,5 миллиарда рублей. Следствие возбудило уголовное дело по факту случившегося. Подозреваемого заключили под стражу.

Ранее в порту Санкт-Петербурга таможенники нашли восемь килограммов кокаина на 100 миллионов рублей в прибывшем из Латвии судне, сообщали «Известия».