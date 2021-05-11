Появилось видео от дома казанского стрелка. Там полиция и МЧС

У дома 19-летнего подростка, устроившего стрельбу в казанской школе № 175, дежурят сотрудники полиции и экстренные службы. Подъезд к зданию ограничен. Кадры с места событий появились в распоряжении «360».

На записи можно видеть полицейских в шлемах и бронежилетах. Они стоят рядом со зданием, не пуская к нему людей. Здесь же припаркованы несколько пожарных расчетов. Сотрудники МЧС проходят внутрь для обследования дома. При задержании стрелок заявил правоохранителям, что у него в квартире якобы заложена бомба.

В настоящее время подросток задержан. Он находится в отделе полиции. По предварительным данным, юноша четыре года назад закончил школу, где сегодня устроил стрельбу. Его мотивы выясняются. По данному факту возбуждено уголовное дело о массовом убийстве. Жертвами стрельбы стали четыре мальчика, три девочки и учитель.

По данным депутата Госдумы Александра Хинштейна, стрелок получил оружие законно примерно за две недели до атаки на школу. В настоящее время в Казани введен режим КТО. Входы во все школы закрыты.