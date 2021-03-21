Появилось видео обыска и задержания губернатора Пензенской области

Следственный комитет показал свою работу в кабинете губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева. На кадрах обыск и задержание главы региона.

На видео Белозерцев заходит в свой рабочий кабинет в областной администрации в сопровождении силовиков и следователей. После этого участники начинают изучать и подписывать документы.

«Во взаимодействии с ГУЭБиПК МВД России и при силовой поддержке подразделений Росгвардии, в том числе регионального управления по Пензенской области, Белозерцев, Шпигель и другие подозреваемые задержаны. В их жилище и на рабочих местах проведены обыски», — сообщили в СК России.

Вскоре задержанным предъявят обвинение. Следствие попросит суд заключить их под стражу.

Ивана Белозерцева и руководителя группы фармацевтических компаний «Биотэк» Бориса Шпигеля правоохранители задержали 21 марта. Губернатора подозревают во взятке более 31 миллиона рублей. По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года он получил от Шпигеля, его жены, а также директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова деньги и другие ценности через посредников.

В зависимости от роли каждого дела будут рассматриваться по статьям о даче или получении взятки.

Правоохранители доставят Белозерцева в Москву для дальнейших следственных действий.

Взятки передавались, чтобы дать «Биотэку» конкурентные преимущества при заключении государственных контрактов по приемке, контролю качества и сроков годности, хранению, отпуску и доставке лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения и реактивов, закупаемых за счет бюджета для нужд учреждений здравоохранения Пензенской области.