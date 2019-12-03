Появилось видео нападения на сотрудника ГИБДД в Мытищах

Lifе опубликовал видео нападения пешехода-нарушителя на сотрудника Госавтоинспекции в подмосковных Мытищах. Раненый полицейский сумел задержать обидчика.

На кадрах видно, как сотрудник ГИБДД идет вслед за мужчиной на участок, где находится двухэтажный дом. Там между ними происходит конфликт, после которого пешеход-нарушитель нападает на стража порядка. Эпизод занимает считаные секунды. В схватке побеждает полицейский и задерживает мужчину.

Случай произошел днем 3 декабря. Мужчина нарушил правила ПДД, когда переходил улицу Благовещенская в Мытищах. Его остановили сотрудники Госавтоинспекции. Пешеход-нарушитель напал на одного из полицейских и нанес ему ранение в область лица.

Как сообщили «360» в МВД по Московской области, стражу порядка незамедлительно оказали медицинскую помощь. Его жизни ничего не угрожает. Нападавшего доставили в полицию для разбирательства. По факту случившегося проводится проверка.