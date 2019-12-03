Появилось видео нападения на сотрудника ГИБДД в Мытищах
На кадрах видно, как сотрудник ГИБДД идет вслед за мужчиной на участок, где находится двухэтажный дом. Там между ними происходит конфликт, после которого пешеход-нарушитель нападает на стража порядка. Эпизод занимает считаные секунды. В схватке побеждает полицейский и задерживает мужчину.
Случай произошел днем 3 декабря. Мужчина нарушил правила ПДД, когда переходил улицу Благовещенская в Мытищах. Его остановили сотрудники Госавтоинспекции. Пешеход-нарушитель напал на одного из полицейских и нанес ему ранение в область лица.
Как сообщили «360» в МВД по Московской области, стражу порядка незамедлительно оказали медицинскую помощь. Его жизни ничего не угрожает. Нападавшего доставили в полицию для разбирательства. По факту случившегося проводится проверка.